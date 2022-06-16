Хочуть привласнити історію Шахтаря: окупанти анонсували "відродження" донецької команди

Окупантів не полишає у спокої слава футбольного клубу Шахтар. Тож вони заявили про створення нової донецької команди.

Окупанти хочуть переписати історію Шахтаря

Та назва у нового клубу залишиться та сама – Шахтар. Бо ж окупаційна влада любить собі все привласнювати.

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Бойовики вважають, що нинішній Шахтар нібито не має жодного стосунку до Донецька.

Ватажок окупованих територій на Донеччині Денис Пушилін заявив, що розраховує створити у псевдореспубліці свій футбольний клуб Шахтар вже у 2023 році.

"Контактів із РФС поки що не встановлювали, але те, що бажання щодо того, що в Донецьку справжній Шахтар, донецький Шахтар, має відновитися, абсолютно точно є. Причому це питання має дуже серйозну підтримку населення Донбасу.

За термінами я розраховував би на те, що це відбудеться наступного року. Поки що такий обережний прогноз", – сказав Пушилін.

Псевдочемпіонат на окупованих територіях