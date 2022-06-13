Вірменія – Україна 0:2

Голи: Кулієв,50, Вівчаренко, 68

Для обох збірних поєдинок із турнірної точки зору значення не мав. Вірмени міцно облаштувалися на останньому місці, а українці після попереднього матчу, із Францією, остаточно окупували другу позицію, пише 24 канал.

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Під час матчу один із вболівальників влаштував ганебну провокацію пов'язану з Росією.

На 30-й хвилині першого тайму він почав скандувати "Росія! Росія!", а ці вигуки потрапили до кадру трансляції.

Коментатор телеканалу "Футбол 1" Кирило Круторогов, почувши таке, не зміг стримати емоцій:

Ганьба, ганебна ганьба з трибун. Те, що ви скандуєте у футболі просто не існує. І далеко не тільки у футболі, враховуючи що робить країна, назву якої чомусь вирішили поскандувати на єреванському стадіоні,

– сказав в ефірі Круторогов.

"Синьо-жовті" після перерви "розплатилися" та забили два голи у ворота господарів. Відзначилися Кулієв і Вівчаренко.

Відео епізоду з 38.08

Тепер команда чекатиме на жеребкування плей-офф кваліфікації Євро-2023 (U-21), яке відбудеться 21 червня.

Повністю список потенційних суперників буде сформовано 14 червня. Самі стикові матчі заплановано на вересень поточного року.