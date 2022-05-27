Окупанти намагаються привласнити історію донецького клубу

Пушилін також заявив про те, що подібна команда могла б виступати у чемпіонаті Росії. Він наголосив, що нинішній Шахтар нібито не має жодного стосунку до Донецька.

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"Той Шахтьор – а він зараз не Шахтьор, а Шахтар – змінив уже прописку. Тобто він то львівський був, то київський. Зараз їх скрізь виганяють-проганяють, я не знаю, яку він прописку має зараз. Ну, той клуб уже до Донецька не має жодного відношення. Кому грати, я гадаю, знайдемо.

Я вам скажу, що вже є певні ініціативи щодо того, щоб з'явився справжній Шахтар. Є де грати справжньому Шахтарю, є вже пропозиції щодо спонсорів. Я думаю, що будуть охочі зіграти з нею з інших регіонів Російської Федерації", – заявив колаборант.

Пушилін відверто бреше у своїх зверненнях, він звинуватив українських військових у тому, чого вони не робили.

"Стадіон у нас є. Там є певні пошкодження, пов'язані з обстрілами з боку українських озброєних формувань, але є розуміння, що в рамках програми відновлення та надання шефської допомоги з боку Москви цей стадіон підлягає відновленню", – сказав самопроголошений лідер окупованих територій.

Цікаво. "Донбас Арена" – перший в Україні та Східній Європі стадіон категорії "Еліт", спроєктований та збудований відповідно до стандартів УЄФА. Проєктування арени розпочалось задовго до того, як Шахтар виграв Кубок УЄФА, а Україна дістала право приймати Євро-2012.

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