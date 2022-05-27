Окупанти намагаються привласнити історію донецького клубу
Пушилін також заявив про те, що подібна команда могла б виступати у чемпіонаті Росії. Він наголосив, що нинішній Шахтар нібито не має жодного стосунку до Донецька.
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"Той Шахтьор – а він зараз не Шахтьор, а Шахтар – змінив уже прописку. Тобто він то львівський був, то київський. Зараз їх скрізь виганяють-проганяють, я не знаю, яку він прописку має зараз. Ну, той клуб уже до Донецька не має жодного відношення. Кому грати, я гадаю, знайдемо.
Я вам скажу, що вже є певні ініціативи щодо того, щоб з'явився справжній Шахтар. Є де грати справжньому Шахтарю, є вже пропозиції щодо спонсорів. Я думаю, що будуть охочі зіграти з нею з інших регіонів Російської Федерації", – заявив колаборант.
Пушилін відверто бреше у своїх зверненнях, він звинуватив українських військових у тому, чого вони не робили.
"Стадіон у нас є. Там є певні пошкодження, пов'язані з обстрілами з боку українських озброєних формувань, але є розуміння, що в рамках програми відновлення та надання шефської допомоги з боку Москви цей стадіон підлягає відновленню", – сказав самопроголошений лідер окупованих територій.
Благодійне турне "гірників"
- Донецька команда виїхала за кордон, аби зіграти серію благодійних матчів. У першому матчі донеччани зіграли проти Олімпіакоса. На жаль, у Греції "гірники" мінімально поступились супернику – 0:1.
- Вже у наступній грій Шахтар реабілітувався та переграв Лехію. Переможний гол у складі донецького клубу забив 12-річний Дмитро Кеда, якому вдалось із родиною вибратись з-під обстрілів у Маріуполі. Рахунок матчу – 2:3.
- У третьому спарингу підопічні Де Дзербі знову мінімально поступились Фенербахче (1:0).
- У двох останніх поєдинках Шахтар вже не програвав – перемога над Антальяспором (1:2) та результативна нічия з Хайдук (3:3).