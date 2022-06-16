Окупанти хочуть переписати історію Шахтаря
Та назва у нового клубу залишиться та сама – Шахтар. Бо ж окупаційна влада любить собі все привласнювати.
До речі Під час матчу молодіжної збірної України один з вболівальників скандував "Росія": відео моменту
Бойовики вважають, що нинішній Шахтар нібито не має жодного стосунку до Донецька.
Ватажок окупованих територій на Донеччині Денис Пушилін заявив, що розраховує створити у псевдореспубліці свій футбольний клуб Шахтар вже у 2023 році.
"Контактів із РФС поки що не встановлювали, але те, що бажання щодо того, що в Донецьку справжній Шахтар, донецький Шахтар, має відновитися, абсолютно точно є. Причому це питання має дуже серйозну підтримку населення Донбасу.
За термінами я розраховував би на те, що це відбудеться наступного року. Поки що такий обережний прогноз", – сказав Пушилін.
Псевдочемпіонат на окупованих територіях
- Ватажок псевдореспублік все виступав щодо створення нової команди "гірників". Пушилін заявив про те, що подібний клуб міг би виступати у чемпіонаті Росії.
- Грати планують на "Донбас арені".
- Також на початку червня у Росії заявили про створення нового футбольного турніру, брати участь у якому будуть команди з окупованих територій.
- Жодна команда з цих областей не зможе стати членом РФС і грати в російських чемпіонатах через порушення міжнародного права та заборону УЄФА.
- Водночас наголошується, що створення такого чемпіонату буде можливим, коли у цих регіонах буде безпечно.