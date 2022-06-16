Оккупанты хотят переписать историю Шахтера
Но название у нового клуба останется то же – Шахтер. Ведь оккупационные власти любят себе все присваивать.
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Боевики считают, что нынешний Шахтер якобы не имеет никакого отношения к Донецку.
Главарь оккупированных территорий в Донецкой области Денис Пушилин заявил, что рассчитывает создать в псевдореспублике свой футбольный клуб Шахтер уже в 2023 году.
"Контактов с РФС пока не устанавливали, но то, что желание по поводу того, что в Донецке настоящий Шахтер, донецкий Шахтер, должен восстановиться, совершенно точно есть. Причем этот вопрос имеет очень серьезную поддержку населения Донбасса.
По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока что такой осторожный прогноз", – сказал Пушилин.
Псевдочемпионат
- Главарь псевдореспублик все выступал по созданию новой команды "горняков". Пушилин заявил о том, что подобный клуб мог бы выступать в чемпионате России.
- Решетки планируют на "Донбасс арене".
- Также в начале июня в России заявили о создании нового футбольного турнира, участвовать в котором будут команды с оккупированных территорий.
- Никакая команда из этих областей не сможет стать членом РФС и играть в российских чемпионатах из-за нарушений международного права и запрета УЕФА.
- В то же время отмечается, что создание такого чемпионата будет возможно, когда в этих регионах будет безопасно.