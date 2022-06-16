Оккупанты хотят переписать историю Шахтера

Но название у нового клуба останется то же – Шахтер. Ведь оккупационные власти любят себе все присваивать.

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Боевики считают, что нынешний Шахтер якобы не имеет никакого отношения к Донецку.

Главарь оккупированных территорий в Донецкой области Денис Пушилин заявил, что рассчитывает создать в псевдореспублике свой футбольный клуб Шахтер уже в 2023 году.

"Контактов с РФС пока не устанавливали, но то, что желание по поводу того, что в Донецке настоящий Шахтер, донецкий Шахтер, должен восстановиться, совершенно точно есть. Причем этот вопрос имеет очень серьезную поддержку населения Донбасса.

По срокам я бы рассчитывал на то, что это произойдет в следующем году. Пока что такой осторожный прогноз", – сказал Пушилин.

Псевдочемпионат