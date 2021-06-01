Хочеться зробити крок вперед, – Маліновський про плани змінити клуб

Футболіст збірної України Руслан Маліновський завдяки вдалій грі в Аталанті привернув увагу інших клубів. Інтерес до Руслана приписують Інтеру, ПСЖ та Челсі.
Від Інтера не було ніякої конкретики
28-річний півзахисник італійської Аталанти прокоментував інтерес з боку інших клубів.
До теми Маліновський не продається, – президент Аталанти
Руслан зізнався, що хотів би спробувати свої сили в сильнішому клубі, адже кар'єра футболіста коротка.
У футболі так стається, що коли є пропозиція від великого клубу, то ти просто не можеш відмовити. Звичайно, хочеться зробити крок вперед і спробувати зіграти на цьому рівні. Футбольне життя – воно одна і, можливо, через рік такої можливості не буде, тому, якщо не спробувати – будеш жаліти. Якщо не вийде, це вже інше питання, все залежить від мене,
– сказав Руслан.
Раніше повідомлялося, що Маліновський мріє виступати в англійській Прем'єр-лізі. Втім, Руслана не думав про зміну клубу через завершення сезону та Євро-2020.
"Я не замислювався про перехід в чемпіонат Англії, найголовніше було завершити добре чемпіонат, підготуватися до Євро і зараз найголовніше – добре зіграти на чемпіонаті Європи", – зазначив гравець.
Також Маліновський спростував інформацію, що міг стати гравцем Інтера, який виграв чемпіонат Італії.
Не було ніякої конкретики. До мене ніхто не звертався і не спілкувався з контрактним питанням. Після одного з матчів Антоніо Конте просто сказав мені, що я провів хорошу гру. І все. Я не знаю, можливо, хтось спілкувався з моїми агентами, але до мене така інформація не доходила. Значить, ніякої конкретики не було,
– резюмував Маліновський.
- У сезоні-2020/2021 Маліновський провів за Аталанту 43 матчі. У його активі 10 голів та 12 асистів.
- Український футболіст став найкращим асистентом італійського чемпіонату. Також Маліновський потрапив до символічної збірної сезону Серії А за версією Opta.
- Авторитетне видання La Gazzetta dello Sport внесло Руслана до топ-20 найкращих гравців сезону Серії А.
- Портал Transfermarkt оцінив 28-річного українця у 30 мільйонів євро. Контракт Руслана з Аталантою чинний до літа 2023 року.