Від Інтера не було ніякої конкретики

28-річний півзахисник італійської Аталанти прокоментував інтерес з боку інших клубів.

До теми Маліновський не продається, – президент Аталанти

Руслан зізнався, що хотів би спробувати свої сили в сильнішому клубі, адже кар'єра футболіста коротка.

У футболі так стається, що коли є пропозиція від великого клубу, то ти просто не можеш відмовити. Звичайно, хочеться зробити крок вперед і спробувати зіграти на цьому рівні. Футбольне життя – воно одна і, можливо, через рік такої можливості не буде, тому, якщо не спробувати – будеш жаліти. Якщо не вийде, це вже інше питання, все залежить від мене,

– сказав Руслан.

Раніше повідомлялося, що Маліновський мріє виступати в англійській Прем'єр-лізі. Втім, Руслана не думав про зміну клубу через завершення сезону та Євро-2020.

"Я не замислювався про перехід в чемпіонат Англії, найголовніше було завершити добре чемпіонат, підготуватися до Євро і зараз найголовніше – добре зіграти на чемпіонаті Європи", – зазначив гравець.

Також Маліновський спростував інформацію, що міг стати гравцем Інтера, який виграв чемпіонат Італії.

Не було ніякої конкретики. До мене ніхто не звертався і не спілкувався з контрактним питанням. Після одного з матчів Антоніо Конте просто сказав мені, що я провів хорошу гру. І все. Я не знаю, можливо, хтось спілкувався з моїми агентами, але до мене така інформація не доходила. Значить, ніякої конкретики не було,

– резюмував Маліновський.