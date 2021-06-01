От Интера не было никакой конкретики

28-летний полузащитник итальянской Аталанты прокомментировал интерес со стороны других клубов.

К теме Малиновский не продается, – президент Аталанты

Руслан признался, что хотел бы попробовать свои силы в более сильном клубе, ведь карьера футболиста коротка.

В футболе так происходит, что когда есть предложение от большого клуба, то ты просто не можешь отказать. Конечно, хочется сделать шаг вперед и попробовать сыграть на этом уровне. Футбольная жизнь – она одна и, возможно, через год такой возможности не будет, поэтому если не попробовать – будешь жалеть. Если не получится, это уже другой вопрос, все зависит от меня,

– сказал Руслан.

Ранее сообщалось, что Малиновский мечтает выступать в английской Премьер-лиге. Впрочем, Руслана не думал о смене клуба из-за завершения сезона и Евро-2020.

"Я не задумывался о переходе в чемпионат Англии, самое главное было хорошо завершить чемпионат, подготовиться к Евро и сейчас самое главное – хорошо сыграть на чемпионате Европы", – отметил игрок.

Также он опроверг информацию, что мог стать игроком Интера, который выиграл чемпионат Италии.

Не было никакой конкретики. Ко мне никто не обращался и не общался по контрактным вопросам. После одного из матчей Антонио Конте просто сказал мне, что я провел хорошую игру. И все. Я не знаю, возможно, кто-то общался с моими агентами, но до меня такая информация не доходила. Значит, никакой конкретики не было,

– резюмировал Малиновский.