Хочеш миру – готуйся до війни, – Беленюк показав, як чистить подаровану зброю після Ігор-2020

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби у Токіо та народний депутат фракції "Слуга народу" Жан Беленюк знову запевнив, що не покине Україну у разі нападу Росії. Спортсмен попросив українців зберігати спокій.

Беленюк: Головне – гаряче серце та холодний розум

На своїй сторінці у фейсбуці український борець виклав світлину, де показав, як чистить свою вогнепальну зброю. Жан Беленюк попросив українців приймати усю інформацію про можливе вторгнення російських військ в Україну з холодним розумом.

Це варте уваги Росія – підла агресивна недоімперія, яка напала на Україну, – легкоатлетка Ліщинська

Хочеш миру – готуйся до війни! Тримай порох сухим, а "Макарова" чистим. І головне – гаряче серце та холодний розум! Зберігаємо спокій,

– написав Беленюк.



Жан Беленюк / Фото з фейсбуку спортсмена

Цей пістолет борець отримав після "золота" Олімпіади-2020. Це заохочувальна відзнака від Міноборони.

Раніше Беленюк заявляв, що не збирається покидати Київ навіть під час нападу Росії. Народний депутат на усі 100% впевнений у силі української армії.

Спортсмени закликають до спокою та осуджують Росію

Жан Беленюк далеко не перший український спортсмен, який підтримав українців та осудив плани Росії. Одним із перших був Владислав Гераскевич. Скелетоніст після свого виступу на Олімпіаді-2022 показав плакат із фразою "Ні війні в Україні".

Також стурбовані ситуацією у рідній країні біатлоніст Артем Прима.

Легкоатлетка Ірина Ліщинська відзначилась постом із дуже потужними текстом про Росію. Українці похвалили призерку Олімпійських ігор за таку патріотичну та жорстку позицію щодо сусіда-агресора.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!