Хочеш миру – готуйся до війни, – Беленюк показав, як чистить подаровану зброю після Ігор-2020

17 лютого 2022 , 19:42
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Джерело:

фейсбук Жана Беленюка

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби у Токіо та народний депутат фракції "Слуга народу" Жан Беленюк знову запевнив, що не покине Україну у разі нападу Росії. Спортсмен попросив українців зберігати спокій.

Беленюк: Головне – гаряче серце та холодний розум

На своїй сторінці у фейсбуці український борець виклав світлину, де показав, як чистить свою вогнепальну зброю. Жан Беленюк попросив українців приймати усю інформацію про можливе вторгнення російських військ в Україну з холодним розумом.

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Хочеш миру – готуйся до війни! Тримай порох сухим, а "Макарова" чистим. І головне – гаряче серце та холодний розум! Зберігаємо спокій,
– написав Беленюк.


Жан Беленюк / Фото з фейсбуку спортсмена 

Цікаво. Цей пістолет борець отримав після "золота" Олімпіади-2020. Це заохочувальна відзнака від Міноборони.

Раніше Беленюк заявляв, що не збирається покидати Київ навіть під час нападу Росії. Народний депутат на усі 100% впевнений у силі української армії.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Спортсмени закликають до спокою та осуджують Росію

  • Жан Беленюк далеко не перший український спортсмен, який підтримав українців та осудив плани Росії. Одним із перших був Владислав Гераскевич. Скелетоніст після свого виступу на Олімпіаді-2022 показав плакат із фразою "Ні війні в Україні".
  • Також стурбовані ситуацією у рідній країні біатлоніст Артем Прима.
  • Легкоатлетка Ірина Ліщинська відзначилась постом із дуже потужними текстом про Росію. Українці похвалили призерку Олімпійських ігор за таку патріотичну та жорстку позицію щодо сусіда-агресора.
Автор: Софія Кулай