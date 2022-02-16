Ліщинська: Крим – це Україна

На своїй сторінці у фейсбуці Ірина Ліщинська виклала фото синьо-жовтої стрічки та написала свою позицію та пригадала, як у 2014 році через військові дії була змушена покинути рідний Донецьк.

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Призерка Олімпійських ігор розповіла. що стрічку, яка є на фото, збереглась ще з переїзду із Донецька.

"Цю стрічку сховала та захопила з собою, коли терміново довелося у 2014 році покинути свій будинок у Донецьку. Завтра моя молодша дочка одягне її у школу", – зазначила Ліщинська.



Українська стрічка / Фото з фейсбуку Ірини Ліщинської

Легкоатлетка має чітку патріотичну позицію щодо Криму та інших окупованих Росією українських територій. Ліщинська назвала Росію підлою недоімперією, яка вбиває український народ. Вона вірить в українську армію, яка захистить країну.

Донецьк – це Україна! Луганськ – це Україна! Крим – це Україна! Росія – підла агресивна недоімперія, яка напала на Україну та вбиває українців! Пішли ви геть (нах*й) з нашої землі, окупанти прокляті! Віримо у Збройні сили України! Всі разом – ми сила! Слава Україні! Героям слава!,

– написала Ірина Ліщинська.

Титулована легкоатлетка вже не вперше виділяється своєю патріотичною позицією. У 2018 спортсменка записала відеозвернення на підтримку ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Хто така Ірина Ліщинська

Ірина Ліщинська – срібна призерка Олімпійських ігор-2008 у Пекіні з бігу на 1500 метрів.

Багаторазова чемпіонка країни.

У 2007 році стала другою на чемпіонаті світу в японській Осаці на дистанції 1500 метрів.

До слова. Українські спортсмени все активніше долучаються до флешмобу, у якому висловлюють підтримку країні перед можливим вторгненням російських військ на територію України.