Таку заяву для 24 каналу прокоментував тенісист, експерша ракетка України та волонтер Сергій Стаховський. Він зазначив, що Рубльов був єдиним тенісистом з Росії, який у перший день повномасштабного вторгнення написав "ні, війні" та заявив, що є значно серйозніші речі у світі, ніж його перемоги чи поразки.

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Рубльов балансує, аби не мати проблем

Як наголосив Стаховський, це був потужний месидж у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 лютого. Однак потім почалась дуже погана робота менеджерів, оскільки згодом Рубльов заявив, що не читає новини, тому не знає, що коїться в Україні.

На думку Стаховського, краще б він нічого не говорив, оскільки такою заявою максимально дискредитував себе. Український тенісист наголосив, що така позиція не може бути прийнятою суспільством.

Як він зауважив, одна річ – у перший місяць війни боятись за родину й близьких в Росії, оскільки не знаєш, що з ними можуть зробити через твої заяви. Однак після 4 місяців, якщо ти не згоден з позицією своєї країни, то родину можна вивезти за її межі й сказати все, як є.

Водночас він хоче балансувати. Тобто ні проти, ні за, аби не втратити свою популярність в Росії, і щоб за її межами до нього не могли причепитися,

– заявив український тенісист.

Неприйнятна позиція

Стаховський наголосив, що це неприйнятно. Він був впевнений, що через тиждень війни, росіяни побачать, що вони роблять в Україні – геноцид, руйнування – і вийдуть на протести, буде якась солідарність.

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"Коли я зрозумів, що нічого не буде, то звісно месидж "ні війні" дискредитований і нічого не означає. Війна не закінчиться, якщо Україна припинить стріляти. Якщо українці не оборонятимуться, то ми загинемо, як нація, як країна, як люди. Однак якщо росіяни припинять стріляти й підуть, то настане мир. Хоча б відносний", – підкреслив Стаховський.

Стосунки з білоруськими тенісистами під час війни

Крім того, Стаховський розповів, що добре спілкувався до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну із білоруськими тенісистами. Зокрема, Єгором Герасимовим, Іллею Івашко, Андрієм Василевським та Максимом Мирним. Однак після 24 лютого жоден з них не написав йому.

"Направду, це було прикро усвідомлювати, однак таке їхнє рішення. Їм з цією позицією жити, а нам пам'ятати про це", – підсумував Стаховський.

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