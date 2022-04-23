Цуренко: Я була сліпа
Росіянин наголосив, що відсторонення від Вімблдону є дискримінацією. Також Рубльов заявив, що він не стежить за новинами та не знає, що відбувається.
До теми Я не політик, не читаю новин, – тенісист із Росії назвав відсторонення від Вімблдону безглуздим
Українська тенісистка Леся Цуренко прокоментувала відповідну заяву росіянина.
Людина взагалі не цікавиться, що відбувається у його власній країні. Не цікавиться тим, що відбувається в сусідній країні. Вражаюче. Яка ж прірва між нашими державами та народами, яку я так довго не помічала. Як я шкодую про це. Я була сліпа,
– заявила українка.
Вімблдон-2022 відбудеться без участі представників Білорусі та Росії. Про це офіційно повідомили 20 квітня.
Світові тенісні організації не задоволені відповідним рішенням. У ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість.
Вони заявили, що таким чином організатори Вімблдона дискримінують учасників країн-агресорів.
Також керівник WTA погрожує Вімблдону серйозною реакцією.