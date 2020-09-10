Наступний етап Формули-1 відбудеться на трасі в італійському Муджелло. Для команди Ferrari це буде 1000 гонка у рамках Формули-1. А самі перегони відбудеться на домашній трасі команди, яка ще ніколи не приймала етапи Формули-1.

Гран-прі Італії триватиме з 11 до 13 вересня. Цей етап вирішили провести на трасі в Муджелло, що поблизу Флоренції. До цього часу цей автодром ніколи не приймав етапів Формули-1. Його використовують лише для MotoGP. Окрім цього, ця траса вважається рідною для команди Ferrari, яка тут проводить тестування своїх болідів, а також спортивних машин.

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Окрім того, для Ferrari гран-прі Італії стане 1000 гонкою у Формулі-1. З нагоди такого ювілею боліди команди будуть розфарбовані в унікальний бордовий колір, який називається Burgundy. Такий, який був на перших машинах, які виступали під логотипом Ferrari у її перший рік в королівських перегонах. Навіть цифри на болідах будуть виконані у відповідному стилі, з відсилкою до перших перегонів команди.

Так само в ретро-стилі будуть виконані й костюми пілотів для перегонів.



Костюми пілотів Ferrari під час гран-прі Італії / Фото ferrari.com

Ferrari виступає у Формулі-1 з його першого року. І ніколи не покидала перегони. Першим етапом для команди ста гран-прі Монако 21 травня 1950 року. Тоді пілот команди Альберто Аскарі посів друге місце.

Вже перед самою гонкою на трасу вийде Мік Шумахер. Він буде за кермом боліда F2004, на якому його батько Міхаель Шумахер вигравав чемпіонат Формули-1. В такий спосіб Ferrari вшановують його пам'ять під час цього святкування.

Однак унікальний стиль буде не лише у болідів Ferrari. Для цього етапу автомобілі безпеки Mercedes спеціально пофарбували у червоний колір, під який виступає італійська конюшня. У такий спосіб в Mercedes вшановує команду, яка проведе 1000 гонку.