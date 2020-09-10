Ferarri проведе 1000 гонку у Формулі-1 на власній трасі з ретро-дизайном болідів
Наступний етап Формули-1 відбудеться на трасі в італійському Муджелло. Для команди Ferrari це буде 1000 гонка у рамках Формули-1. А самі перегони відбудеться на домашній трасі команди, яка ще ніколи не приймала етапи Формули-1.
Гран-прі Італії триватиме з 11 до 13 вересня. Цей етап вирішили провести на трасі в Муджелло, що поблизу Флоренції. До цього часу цей автодром ніколи не приймав етапів Формули-1. Його використовують лише для MotoGP. Окрім цього, ця траса вважається рідною для команди Ferrari, яка тут проводить тестування своїх болідів, а також спортивних машин.
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Окрім того, для Ferrari гран-прі Італії стане 1000 гонкою у Формулі-1. З нагоди такого ювілею боліди команди будуть розфарбовані в унікальний бордовий колір, який називається Burgundy. Такий, який був на перших машинах, які виступали під логотипом Ferrari у її перший рік в королівських перегонах. Навіть цифри на болідах будуть виконані у відповідному стилі, з відсилкою до перших перегонів команди.
Так само в ретро-стилі будуть виконані й костюми пілотів для перегонів.
Костюми пілотів Ferrari під час гран-прі Італії / Фото ferrari.com
Вже перед самою гонкою на трасу вийде Мік Шумахер. Він буде за кермом боліда F2004, на якому його батько Міхаель Шумахер вигравав чемпіонат Формули-1. В такий спосіб Ferrari вшановують його пам'ять під час цього святкування.
Однак унікальний стиль буде не лише у болідів Ferrari. Для цього етапу автомобілі безпеки Mercedes спеціально пофарбували у червоний колір, під який виступає італійська конюшня. У такий спосіб в Mercedes вшановує команду, яка проведе 1000 гонку.