Команди Формули-1 провели перший день практики перед гран-прі Італії. Цей етап відбудеться на трасі Муджелло, де до цього ніколи не відбувалися перегони Формули-1. Але саме цю трасу як домашній автодром використовує Ferrari.

Тож в перший день практики на цій трасі не обійшлося без аварій. Тож стюардам двічі довелося вивішувати червоні прапори.

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Вперше це сталося після того, як Ландо Норріс з McLaren вилетів з траси та влетів у відбійник. Він не впорався з керуванням в одному з поворотів та вилетів на гравій. Там його болід розвернуло, і зупинився він лише після удару у відбійник.

Вдруге червоні прапори на трасі в Муджелло довелося вивішувати після того, як дорогу між собою не поділили Кімі Райкконен з Alfa Romeo та Серхіо Перес з Racing Point. Останній, виїжджаючи з піт-лейну, підрізав суперника. Від удару болід Райкконена розвернуло. А на автомобілі Переса внаслідок зіткнення було пошкоджено переднє антикрило. Стюарди пообіцяли розглянути цей епізод згодом.

We have a RED flag



Debris on the track at Turn 1 after this coming together between Perez and Raikkonen#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/81LfpKh3VH — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

При цьому Перес мало не став учасником ще одного зіткнення на трасі. Перед тим він мало не зіштовхнувся з Романом Грожаном з Haas.

Too close for comfort



Grosjean and Perez share the same corner #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/bbd0QJ94P8 — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

При цьому ще як мінімум двічі пілоти вилітали з траси, але обійшлося без розбитих болідів.

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Не впорався з керуванням Шарль Леклер з Ferrari. Хоча для італійської команди це рідна траса – тут тренуються її пілоти.

Dipping it into the gravel



A brief moment for Leclerc as he tests the boundaries #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/pJMQWXbdlk — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

Вилетів з траси і Ніколас Латіфі з Williams.