Норріс потрапив в аварію на практиці гран-прі Італії, Райкконен і Перес зіштовхнулися – відео
Команди Формули-1 провели перший день практики перед гран-прі Італії. Цей етап відбудеться на трасі Муджелло, де до цього ніколи не відбувалися перегони Формули-1. Але саме цю трасу як домашній автодром використовує Ferrari.
Тож в перший день практики на цій трасі не обійшлося без аварій. Тож стюардам двічі довелося вивішувати червоні прапори.
До теми: Ferarri проведе 1000 гонку у Формулі-1 на власній трасі з ретро-дизайном болідів
Вперше це сталося після того, як Ландо Норріс з McLaren вилетів з траси та влетів у відбійник. Він не впорався з керуванням в одному з поворотів та вилетів на гравій. Там його болід розвернуло, і зупинився він лише після удару у відбійник.
Вдруге червоні прапори на трасі в Муджелло довелося вивішувати після того, як дорогу між собою не поділили Кімі Райкконен з Alfa Romeo та Серхіо Перес з Racing Point. Останній, виїжджаючи з піт-лейну, підрізав суперника. Від удару болід Райкконена розвернуло. А на автомобілі Переса внаслідок зіткнення було пошкоджено переднє антикрило. Стюарди пообіцяли розглянути цей епізод згодом.
При цьому Перес мало не став учасником ще одного зіткнення на трасі. Перед тим він мало не зіштовхнувся з Романом Грожаном з Haas.
При цьому ще як мінімум двічі пілоти вилітали з траси, але обійшлося без розбитих болідів.
Нагадаємо: Чотириразовий переможець Формули-1 Феттель покидає Ferrari та переходить в Aston Martin
Не впорався з керуванням Шарль Леклер з Ferrari. Хоча для італійської команди це рідна траса – тут тренуються її пілоти.
Вилетів з траси і Ніколас Латіфі з Williams.