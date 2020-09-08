На подіумі гран-прі Італії, яке відбулося 6-го вересня, не знайшлося місця жодному з фаворитів сезону. Несподівано перемогу здобув П'єр Гаслі, а за ним фінішували Карлос Сайнс та Ленс Стролл. Такий фінал у Монці допоміг збагатитися невідомому у Фінляндії.

За інформацією Iltalehti, у букмекерській конторі Veikkaus, що належить фінському уряду, невідомий зробив ставку на те, хто потрапить на подіум гран-прі Італії. Про це пише wtf1.com.

Дізнайтесь більше: Схід Ферстаппена і штраф Хемілтона: Гаслі виграв божевільне гран-прі Італії, Сайнс – другий

Невідомий виграв понад 30 тисяч євро

Було прийнято ставку, що гонку виграє француз П'єр Гаслі (Alpha Tauri), на другому місці фінішує Карлос Сайнс (McLaren), а третім буде – Ленс Стролл (Racin Point).

До гран-прі Італії відбулося 7 етапів, 5 з яких виграв Льюїс Хемілтон. По одному етапу у свій актив записали Валттері Боттас і Макс Ферстаппен.

Таким чином, перемогу будь-якого іншого пілота букмекери оцінюють дуже високо. Шанси на те, що на подіум гран-прі Італії потраплять Гаслі, Сайнс та Стролл були 166,990 до одного!

Невідомий поставив на такий підсумок скромні 20 центів, що приблизно 6 гривень. Виграш склав 33 398 євро, що понад мільйон гривень.

Наразі ім'я щасливця не називається. Також не відомо, чи він забрав гроші.