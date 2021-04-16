Гвоздик оцінив шанси Ломаченка забрати титули в Лопеса

Василь Ломаченко втратив титули WBC, WBA, WBO, програвши Теофімо Лопесу. Як би Ломаченко не хотів реваншу, американський боксер відмовляється від другого бою.

Олександр Гвоздик, друг Ломаченка, оцінив шанси українця повернути титули. Гвоздик впевнений, що Ломаченку під силу знову стати чемпіоном світу.

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Думаю, що зможе. Але тут потрібно розбиратися. Якщо з точки зору фізичних можливостей Василя, то я думаю, він може і в легкій вазі повернути собі пояса і ще в іншій ваговій категорії їх завоювати,

– сказав Гвоздик.

Разом з тим, Олександр зазначив, що Теофімо Лопес – цінний для промоутерської компанії Top Rank. Тому Ломаченку складно розраховувати на другий поєдинок.

Гвоздик вважає, що Василю слід добитися реваншу з Лопесом, однак він не впевнений, що цьому бою дозволять відбутися.

"Я думаю, що найкращий варіант для Васі – це якимось чином добитися реваншу з Лопесом і виграти його, що, швидше за все, йому вдасться зробити. Але чи дадуть йому це зробити?

Чесно, у мене є певні сумніви. Адже Лопес дуже цінний: він молодий, він епатажний, він продає поєдинки. Тому мені не вдасться відповісти на питання, яким чином Василю вдасться повернути пояса. Чи під силу йому це? Сто відсотків! Чи вийде? Не знаю", – резюмував Гвоздик.