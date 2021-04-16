Александр Гвоздик, друг Ломаченко оценил шансы украинца вернуть титулы. Гвоздик уверен, что Ломаченко по силам снова стать чемпионом мира.

Кстати В реванше Ломаченко побьет Лопеса, – американский тренер Гарсия

Думаю, что сможет. Но здесь нужно разбираться. Если с точки зрения физических возможностей Василия, то я думаю, он может и в легком весе вернуть себе пояса и еще в другой весовой категории их завоевать,

– сказал Гвоздик.

Вместе с тем Александр отметил, что Теофимо Лопес – ценен для промоутерской компании Top Rank. Поэтому Ломаченко сложно рассчитывать на второй поединок.

Гвоздик считает, что Василию следует добиться реванша с Лопесом, однако он не уверен, что в этом бою позволят произойти.

"Я думаю, что лучший вариант для Васи – это каким-то образом добиться реванша с Лопесом и выиграть его, что, скорее всего, ему удастся сделать. Но дадут ли ему это сделать?

Честно, у меня есть определенные сомнения. Ведь Лопес очень ценен: он молод, он эпатажен, он продает поединки. Поэтому мне не удастся ответить на вопрос, каким образом Василию удастся вернуть пояса. Под силу ли ему это? Сто процентов! Получится ли? Не знаю", – резюмировал Гвоздик.