Александр Гвоздик, друг Ломаченко оценил шансы украинца вернуть титулы. Гвоздик уверен, что Ломаченко по силам снова стать чемпионом мира.
Кстати В реванше Ломаченко побьет Лопеса, – американский тренер Гарсия
Думаю, что сможет. Но здесь нужно разбираться. Если с точки зрения физических возможностей Василия, то я думаю, он может и в легком весе вернуть себе пояса и еще в другой весовой категории их завоевать,
– сказал Гвоздик.
Вместе с тем Александр отметил, что Теофимо Лопес – ценен для промоутерской компании Top Rank. Поэтому Ломаченко сложно рассчитывать на второй поединок.
Гвоздик считает, что Василию следует добиться реванша с Лопесом, однако он не уверен, что в этом бою позволят произойти.
"Я думаю, что лучший вариант для Васи – это каким-то образом добиться реванша с Лопесом и выиграть его, что, скорее всего, ему удастся сделать. Но дадут ли ему это сделать?
Честно, у меня есть определенные сомнения. Ведь Лопес очень ценен: он молод, он эпатажен, он продает поединки. Поэтому мне не удастся ответить на вопрос, каким образом Василию удастся вернуть пояса. Под силу ли ему это? Сто процентов! Получится ли? Не знаю", – резюмировал Гвоздик.
- Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей в октябре 2020 года. Отметим, что Ломаченко выходил в ринг с травмой плеча, о которой никому не было известно.
- После поединка Ломаченко перенес операцию и только в 2021 году возобновил тренировки. По предварительной информации, следующий бой Ломаченко проведет в июне – июле против Масайоши Накатани.