Гуті – ідіот, Фігу – с*чий син, як Рауль, – президент Реала Флорентіно Перес

Ініціатор створення футбольної Суперліги та президент Реала Флорентіно Перес продовжує розплачуватися за критичні висловлювання. У ЗМІ потрапили нові заяви Переса про гравців Реала.

Перес: Гуті немов козел

Висловлювання Переса публікує іспанська газета El Confidencial. Президент "вершкових" вже пригрозив судом газеті та пов'язує появу записів з тиском на нього через Суперлігу.

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У 2012 році Перес образив колишнього гравця "вершкових" Гуті.

Гуті немов козел. Він сам собі найлютіший ворог. Він ідіот,

– цитує Переса ABC з посиланням на El Confidencial.

За шість років до того Перес негативно відгукувався про легендарного півзахисника збірної Португалії Луїша Фігу.

Також Перес згадав і про легендарного нападника Реала та збірної Іспанії Рауля.

Фігу все зіпсував у роздягальні. Кращим був Зідан, без сумніву. Фігу – с*чий син, як цей хлопець, Рауль. Фігу і Рауль були гіршими,

– заявляв Перес.

Які заяви Переса опубліковано