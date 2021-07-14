Скандальні висловлювання Переса опублікувала іспанська газета El Confidencial. Перед тим він висловився про Рауля, Ікера Касільяса, Кріштіану Роналду та Жозе Моуріньо.

Детальніше Роналду – божевільний, а Рауль – аферист, – скандальні висловлювання президента Реалу Переса

Цього разу опубліковані його висловлювання з 2006 року про Вісенте Дель Боске. Саме він тренував Реал, коли президентом клубу став Перес (у 2000 році). На той час Дель Боске здобув з Реалом дві перемоги в Лізі чемпіонів, та двічі вигравав чемпіонаті Іспанії. У 2003 році Дель Боске покинув "вершкових", а Перес – у 2006 році. Тож ця розмова відбулася тоді, коли Перес вже не керував клубом.

Він не знає, як тренуватися, не знає тактики. Він бовдур. Вісенте Дель Боске не пропонують роботу, оскільки всі знають, що він не тренер. Дель Боске – це найбільший обман, який я бачив у своєму житті,

– приводяться слова Переса.

Для підтвердження своїх слів Перес пропонує поспілкуватися з президентом турецького Бешикташу. Саме в цьому клубі Дель Боске працював у сезоні 2004/2005. Після цього він не працював. Адже у 2006 році очікував запрошення в Реал після виборів президента клубу. Однак його друг Хуан Паласіо програв вибори президента клубу. Тож Дель Боске не отримав пропозицію від "галактікос". А пропозиції інших клубів (і навіть збірної Мексики) він сам відхилив.

Перес заявив, що Дель Боске не підходив для Реала, адже не міг контролювати зіркових гравців команди, серед яких Бекхем, Зідан чи Фігу.

"Фігу перейшов в Реал та став близьким другом Рауля. Вони разом з Йерро керували командою. Бідному Вісенте там не було місця", – заявив Перес.

Також президента Реалу здивувала інформація, що Дель Боске може очолити збірну Іспанії. "Тільки Дель Боске збірній і не вистачало", – критично відреагував Перес.

Та вже ж через два роки Дель Боске таки очолив збірну Іспанії (правда весь цей час він був без роботи). І добився нею чималих успіхів – у 2010 році привів "фурію роха" до першої перемоги на чемпіонаті світу, а у 2012 році захистив титул чемпіона Європи, у фіналі в Києві перегравши збірну Італії.

Варто додати, що після публікації перших аудіозаписів Переса про Касільяса та Рауля, президента Реалу заявив, що подасть позов проти газети El Confidencial.