Про Касільяса та Рауля

Першими були опубліковані слова про Рауля та Касільяса. Обоє гравців – вихованці мадридського клубу, які здобули титул легендарних для команди. Але закінчували кар'єру вони в інших командах.

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Слова, сказані про них, датуються 2006 роком. На той час Перес якраз був змушений покинути Реал (він керував реалом з 2000 до 2006 року)

Касільяс – не воротар для Реала. Що ви хочете, щоб я вам сказав? Касільяс їм не є, він ніколи ним не був. Касільяс – наш великий провал. А знаєш, що відбувається? Його обожнюють, люблять, розмовляють з ним. Я не знаю, вони занадто сильно захищають Касільяса. Це одна з найбільших афер, а друга – це Рауль. Два найбільших аферисти в історії Реала. Перший – Рауль, а другий – Касільяс,

– цитують слова Переса у газеті.

У 2006 році Рауль виступав вже 12 років за Реал, Касільяс – дев'ять. На той час вони здобули з Реалом 21 трофей.

Про Касільяса

У записі, який датується 2008 роком, знову згадується про Касільяса. І знову голкіперу дісталося від Переса. На той час Перес ще не був президентом клубу (він виграв вибори президента лише у 2009 році).

"У бідолахи Касільяса немає двох пальців. Я прекрасно його знаю. Це коротун. Коли у нього проблеми з дівчиною, він пропускає тренування. Маленька дитина. Він як щеня. У ньому є щось дитяче. Касільяса люблять всі, це огидно. Жахливо. Але, звичайно, вся справа в футболі. Дивіться: він невисокий і погано бачить. Я говорив його агенту: "Друже, відведи його до офтальмолога. Я думаю, він короткозорий". Я клянусь, що говорив це. Така пропозицію – заради його ж блага", – говорить Перес на записі.

Про Роналду та Моурінью

Після цього видання El Confidencial ще одні записи, які цього разу датуються жовтнем 2012 року. На той час команду тренує Жозе Моуріньо, а в команді виступає Кріштіану Роналду.

Роналду – божевільний. Це ідіот, хворий хлопець. Ви думаєте, що він нормальний, але він ненормальний, інакше не робив би все того, що робить. Останню дурість, яку він зробив, бачив весь світ. Як ви думаєте, чому він робить подібні дурниці?

– заявляє Перес.

Мова йде про те, що Роналду заявив, що нещасливий у Реалі, і що керівництво клубу знає про те, чому гравець нещасливий.

Перепало від Переса і футбольному агенту Жорже Мендешу, який представляв Моуріньо та Роналду.

"Вони навіть не звертають на нього увагу. Моурінью і Роналду – хлопці з жахливим его, вони обидва зіпсовані. І Моурінью, і Роналду не бачать реальність. Обидва могли б заробити ще більше, якби були іншими. Два ненормальних. Ми говоримо про величезні гроші, адже це іміджеві права. У них такі обличчя, зухвала манера, яка не подобається нікому. Це антиреклама", – заявив Перес.

Як Реал та Перес відреагував на цей скандал

Після публікації перших висловлювань Переса про Касільяса та Рауля, на офіційному сайті Реалу було опубліковано заяву Флорентіно Переса. Він у всьому звинуватив противників футбольної Суперліги. Однак не спростував того, що ці висловлювання належать саме йому.

"Я вважаю, що потрібно прояснити кілька речей, адже в публікації газети El Confidencial опубліковані слова, які приписані мені. Відтворені фрази були таємно записані паном Хосе Антоніо Абелланом, який безуспішно намагався продати їх протягом багатьох років. Дивно, що газета El Confidencial публікує їх сьогодні, хоча пройшло стільки років. Це окремі фрази, які були вирвані з ширшого контексту. Ці фрази були опубліковані зараз, і я розумію, що це пов'язано з моєю участю в проєкті зі створення європейської Суперліги. Я передав цю справу в руки адвокатів, які зараз вивчають, які дії можна зробити в ситуації, що склалася", – заявив Перес.