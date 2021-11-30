Привітання від Левандовського
Роберт Левандовський був близьким до того, щоб взяти до рук свій перший у кар'єрі "Золотий м'яч". Але на цьому шляху став аргентинець Ліонель Мессі. Польський форвард не засмутився, він привітав переможців, написавши пост на своїй сторінці у твітері.
Варте уваги Мессі – володар Золотого м'яча 2021
Лідер мюнхенської Баварії привітав не лише Ліонеля, а й гравчиню Барселони Алексію Путельяс, яка стала найкращою футболісткою світу 2021 року.
Вітаю Ліонеля Мессі та Алексію Путельяс, які завоювали нагороду "Золотий м'яч". Також вітаю усіх номінантів. Я став лауреатом нагороди "Нападник року". Жоден із гравців не може виграти індивідуальну нагороду без сильної команди та вірних уболівальників за його спиною. Дякую за вашу підтримку,
– написав Левандовський.
Відзначимо, що нападник не поїхав із Парижа з порожніми руками. Футболіст отримав нагороду "Найкращий бомбардир". Поляк забив 64 голи у 53 матчах за рік.
До слова, у сезоні-2021/2022 Левандовський встиг відіграти вже 20 поєдинків у футболці німецького клубу, у яких наколотив 25 м'ячів та зробив два асисти.
- Слід додати, що Мессі випередив Левандовського у голосуванні лише на 33 бали. Це вже сьома нагорода для аргентинського нападника ПСЖ.
- Сам Ліонель несподівано заявив, що Роберт заслуговував отримати "Золотий м'яч".
Хто ще отримав нагороди
- Педрі став найкращим молодим гравцем до 21 року.
- Найкращим голкіпером визнали новоспеченого стража воріт ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму.
- Челсі отримав нагороду "Найкращий клуб". Все через кількість номінантів у складі команди.