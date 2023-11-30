Опальний Абрамович пропонував віддати гроші з продажу Челсі Ізраїлю, а не Україні, – ЗМІ

Після продажу футбольного клубу Челсі виручені кошти повинні були піти на потреби України. З того часу минуло 18 місяців, але величезна сума продовжує залишатися на банківських рахунках.

На початку жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. В уряді Великої Британії обговорювалася пропозиція щодо фінансової допомоги Ізраїлю.

Читайте також Спадщина Абрамовича: Челсі загрожує зняття очок та штраф через сумнівні трансфери з Росії

Абрамович намагався уникнути засудження в Росії

За інформацією британських ЗМІ, російський олігарх Роман Абрамович запропонував віддати 2,34 мільярда фунтів вторгованих від продажу Челсі на потреби Ізраїлю. Одіозний бізнесмен з 2018 року володіє паспортом цієї країни. Таким чином Абрамович намагався уникнути засудження в Росії, якби гроші пішли в Україну.

Також російський мільярдер пропонував використати ці гроші на допомогу потерпілим від лютневого землетрусу в Туреччині. Були чутки, що Абрамович збирався придбати там футбольний клуб.

Проте уряд Великої Британії відхилив ці пропозиції. Міністри побоюються, щоб кошти знову не опинилися в руках Абрамовича. Наразі 2,34 мільярда фунтів продовжують знаходитися в підвішеному стані на банківському рахунку в Лондоні.