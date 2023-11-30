На початку жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. В уряді Великої Британії обговорювалася пропозиція щодо фінансової допомоги Ізраїлю.
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Абрамович намагався уникнути засудження в Росії
За інформацією британських ЗМІ, російський олігарх Роман Абрамович запропонував віддати 2,34 мільярда фунтів вторгованих від продажу Челсі на потреби Ізраїлю. Одіозний бізнесмен з 2018 року володіє паспортом цієї країни. Таким чином Абрамович намагався уникнути засудження в Росії, якби гроші пішли в Україну.
Також російський мільярдер пропонував використати ці гроші на допомогу потерпілим від лютневого землетрусу в Туреччині. Були чутки, що Абрамович збирався придбати там футбольний клуб.
Проте уряд Великої Британії відхилив ці пропозиції. Міністри побоюються, щоб кошти знову не опинилися в руках Абрамовича. Наразі 2,34 мільярда фунтів продовжують знаходитися в підвішеному стані на банківському рахунку в Лондоні.
- Нагадаємо, що у березні 2022 року Роман Абрамович виставив Челсі на продаж, щоб не потрапити під санкції Великої Британії. Російський олігарх обіцяв направити кошти в фонд, створений для потерпілих від агресії РФ.
- У травні 2022 року англійська Прем'єр-ліга схвалила продаж команди американському мільярдеру Тодду Боелі.