У Челсі офіційно новий власник

Права на власність клубом перейшли від росіянина Романа Абрамовича консорціуму Clearlake Consortium, який очолює американець Тодду Бьолі. Челсі проданий за 4,25 мільярда фунтів (5.2 мільярди доларів).

До теми Абрамович продає Челсі американському мільярдеру: гроші підуть на допомогу Україні

Російський бізнесмен більше не матиме відношення до лондонського клубу, також він нічного не отримає з цієї суми продажу команди. Уряд Великобританії хоче спрямувати частину коштів на підтримку України.

Планується, що 1.75 мільярди фунтів будуть вкладені безпосередньо у Челсі, тоді як ще 2.5 млрд – саме вартість придбання клубу.

Процес продажу лондонського клубу тривав близько трьох місяців. Лише 25 травня, був погоджений перехід прав власності на клуб, як уряд Великої Британії отримав юридичні гарантії, що Абрамович не матиме фінансових вигід від його продажу.

Абрамович володів клубом 19 років. Він придбав Челсі у 2003 році, за цей період клуб здобув 21 трофей, серед яких п'ять – перемоги в АПЛ, а ще два – трофеї Ліги чемпіонів.

Тепер лондонський клуб може відновити повноцінну діяльність. Нагадаємо, що через санкції, які були накладені на Абрамовича, "синім" було заборонено підписувати нових футболістів або ж продовжувати контракти.

Що відомо про нового власника Челсі