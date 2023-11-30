В начале октября террористы ХАМАСа напали на Израиль. В правительстве Великобритании обсуждалось предложение о финансовой помощи Израилю.

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Абрамович пытался избежать осуждения в России

По информации британских СМИ, российский олигарх Роман Абрамович предложил отдать 2,34 миллиарда фунтов вырученных от продажи Челси на нужды Израиля. Одиозный бизнесмен с 2018 года владеет паспортом этой страны. Таким образом, Абрамович пытался избежать осуждения в России, если бы деньги ушли в Украину.

Также российский миллиардер предлагал использовать эти деньги в помощь пострадавшим от февральскоого землетрясению в Турции. Был слух, что Абрамович собирался приобрести там футбольный клуб.

Однако правительство Великобритании отклонило эти предложения. Министры опасаются, чтобы деньги снова не оказались в руках Абрамовича. В настоящее время 2,34 миллиарда фунтов продолжают находиться в подвешенном состоянии на банковском счету в Лондоне.