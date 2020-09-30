Перемога "Динамо" у матчі-відповіді дозволила киянам вийти у груповий раунд Ліги чемпіонів. Завдяки успіху київський клуб підійняв Україну на 11 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Успіх "Динамо" додав у національну скарбничку відразу 5 очків (1 – за перемогу у матчі, а ще 4 – бонуси від виходу у груповий етап). Загалом кияни у цьому сезоні принесли для України вже 7,5 пунктів, а на рахунку одвічного конкурента "Шахтаря" лише 4 очки, пише 24 канал.

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Україна підійнялась на 11-те місце

"Колос" та "Десна" не довго затримались у єврокубках, але зуміли принести важливі очки для України. Команда з Ковалівки поповнила скарбничку України на 2 пункти, а чернігівський клуб додав ще 0,5 бала. Також завдяки хорошим виступам до рейтингу України може додати декілька пунктів і луганська "Зоря", яка ще не розпочала свій єврокубковий сезон.

Загалом українські клуби принесли Україні 14 пунктів, які перетворились у таблиці коефіцієнтів УЄФА у 2,8 бала.

Україна випередила Шотландію, якій нещодавно поступилась, а також обігнала Туреччину. Тепер Україна – 11.

Від найближчого конкурента Австрії, яка перебуває на 10 місці, Україну відділяє 1,025 бала, а це 6 очків.

Наголосимо, що 11-те місце дозволяє відразу п'яти клубам країни виступати у єврокубках. Дві найкращі команди зможуть взяти участь у Лізі чемпіонів, у Лізі Європи – 1 та ще дві – кваліфікації.



Україна на 11 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА / Фото: Bert Kassies