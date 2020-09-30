Київське "Динамо" у двох матчах перемогло "Гент" та вийшло у груповий раунд Ліги чемпіонів. Найвищу оцінку серед усіх футболістів на полі отримав голкіпер Георгій Бущан, якому вдалось залишити власні володіння "сухими".

Дії київського голкіпера у матчі високо оцінив портал SofaScore. Вдала гра у матчі, а головне "сухі" ворота принесли Георгію Бущану найвищу оцінку у цьому поєдинку.

До теми: "Динамо" перемогло "Гент" та вийшло в групу Ліги чемпіонів: відео

Найкращий гравець матчу

Він портал воротар отримав найвищу оцінку – 10.0. За голкіпером киян йде хавбек української команди Віталій Буяльський – 8.0.

Бущан здійснив 12 сейвів у грі, при цьому парирував п'ять ударів з близької відстані.

Також Георгій став найкращим і за рейтингом InStat. Там його гру оцінили у 356 балів, але Сергій Сидорчук (314) обігнав Буяльського (306) і відсунув Віталія на третю позицію у заліку за версією видання (314 проти 306 пунктів).

Український легіонер "Гента" Ігор Пластун, який зіграв рукою у штрафному майданчику та заробив пенальті у власні ворота, отримав лише 6.4.

Бельгійські ЗМІ вже розкритикували гру українського захисника. Ігор Пластун нашкодив своїй команді. Футболіст невдало зіграв рукою в своїй штрафній після прострілу Родрігес. Пенальті не було, але де Пена його реалізував", – підраховує збитки "Гента" бельгійське видання.

Додамо, що Бущан перейшов у структуру київського клубу у далекому 2010 році. У 2017 році дебютував у головній команді "Динамо". У листопаді того ж року він дебютував у Лізі Європи.



Оцінки футболістів за матч "Динамо" – "Гент" / Скріншот SofaScore