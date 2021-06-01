Гравець Челсі після перемоги у Лізі чемпіонів збрив бороду у прямому ефірі: відео

Челсі став переможцем Ліги чемпіонів. Після тріумфу гравець лондонського клубу Жоржинью виконав обіцянку, яку дав перед поєдинком.

Нові іміджі після фіналу

Опорний півзахисник Челсі Жоржинью залишився після фіналу без бороди. Все через те, що футболіст побився об заклад із журналістом Фредом Калдейрою.

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Обидва домовились збрити бороди, якщо Челсі тріумфує у Лізі чемпіонів. Гравець та представник ЗМІ дотримали обіцянок та поголили один одного у прямому ефірі поруч з полем. Відео неабияк розсмішило футбольних вболівальників. Жоржинью залишився без бороди, а Калдейра збрив вуса.

Челсі з мінімальним рахунком обіграв Манчестер Сіті (0:1). Єдиний гол за "аристократів" забив Кай Гаверц. Для Челсі це друга перемога в Лізі чемпіонів. Попередня була у 2012 році.

Це був восьмий раз в історії, коли у фіналі Ліги чемпіонів зіграли команди з однієї країни. І третій випадок, коли дві англійські команди. Перший раз це був поєдинок за участі Челсі та Манчестер Юнайтед. Тоді "пенсіонери" поступились у серії післяматчевих пенальті.

У сезоні-2020/2021 Жоржинью в усіх турнірах зіграв 43 матчі за Челсі, у яких відзначився 8 голами та 2 асистами.