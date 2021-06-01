Нові іміджі після фіналу

Опорний півзахисник Челсі Жоржинью залишився після фіналу без бороди. Все через те, що футболіст побився об заклад із журналістом Фредом Калдейрою.

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Обидва домовились збрити бороди, якщо Челсі тріумфує у Лізі чемпіонів. Гравець та представник ЗМІ дотримали обіцянок та поголили один одного у прямому ефірі поруч з полем. Відео неабияк розсмішило футбольних вболівальників. Жоржинью залишився без бороди, а Калдейра збрив вуса.

У сезоні-2020/2021 Жоржинью в усіх турнірах зіграв 43 матчі за Челсі, у яких відзначився 8 голами та 2 асистами.