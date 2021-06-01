Нові іміджі після фіналу
Опорний півзахисник Челсі Жоржинью залишився після фіналу без бороди. Все через те, що футболіст побився об заклад із журналістом Фредом Калдейрою.
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Обидва домовились збрити бороди, якщо Челсі тріумфує у Лізі чемпіонів. Гравець та представник ЗМІ дотримали обіцянок та поголили один одного у прямому ефірі поруч з полем. Відео неабияк розсмішило футбольних вболівальників. Жоржинью залишився без бороди, а Калдейра збрив вуса.
- Челсі з мінімальним рахунком обіграв Манчестер Сіті (0:1). Єдиний гол за "аристократів" забив Кай Гаверц. Для Челсі це друга перемога в Лізі чемпіонів. Попередня була у 2012 році.
- Це був восьмий раз в історії, коли у фіналі Ліги чемпіонів зіграли команди з однієї країни. І третій випадок, коли дві англійські команди. Перший раз це був поєдинок за участі Челсі та Манчестер Юнайтед. Тоді "пенсіонери" поступились у серії післяматчевих пенальті.