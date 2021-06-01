Новые имиджи после финала
Опорный полузащитник Челси Жоржинью остался после финала без бороды. Все из-за того, что футболист побился об заклад с журналистом Фредом Калдейрой.
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Оба договорились сбрить бороды, если Челси торжествует в Лиге чемпионов. Игрок и представитель СМИ сдержали обещания и побрили друг друга в прямом эфире рядом с полем. Видео изрядно рассмешило футбольных болельщиков. Жоржинью остался без бороды, а Калдейра сбрил усы.
В сезоне-2020/2021 Жоржинью во всех турнирах сыграл 43 матча за Челси, в которых отметился 8 голами и 2 ассистами.
- Челси с минимальным счетом обыграл Манчестер Сити (0:1). Единственный гол за "аристократов" забил Кай Гаверц. Для Челси это вторая победа в Лиге чемпионов. Предыдущая была в 2012 году.
- Это был восьмой раз в истории, когда в финале Лиги чемпионов сыграли команды из одной страны. И третий случай, когда две английские команды. Первый раз это был поединок с участием Челси и Манчестер Юнайтед. Тогда "пенсионеры" уступили в серии послематчевых пенальти.