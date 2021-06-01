Новые имиджи после финала

Опорный полузащитник Челси Жоржинью остался после финала без бороды. Все из-за того, что футболист побился об заклад с журналистом Фредом Калдейрой.

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Оба договорились сбрить бороды, если Челси торжествует в Лиге чемпионов. Игрок и представитель СМИ сдержали обещания и побрили друг друга в прямом эфире рядом с полем. Видео изрядно рассмешило футбольных болельщиков. Жоржинью остался без бороды, а Калдейра сбрил усы.

В сезоне-2020/2021 Жоржинью во всех турнирах сыграл 43 матча за Челси, в которых отметился 8 голами и 2 ассистами.