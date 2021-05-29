На 42-й хвилині Гаверц вискочив на побачення з Едерсоном, з першого разу не пробив, але м'яч відскочив на порожні ворота – Кай був точний.
Дивіться також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Відео голу Гаверца
- Не так давно команди зустрічалися в чемпіонаті – Челсі відсвяткував перемогу з рахунком 2:1. Але та гра, хоч і називалася пресою репетицією фіналу, не може йти ні в яке порівняння з фіналом ЛЧ – досить подивитися на склади команд.
- Якби не перенесене Євро-2020, цей матч вважався б головним поєдинком сезону. Манчестер Сіті має чудову нагоду, вперше вийшовши у фінал Ліги чемпіонів, відразу вперше і завоювати "вухатого".