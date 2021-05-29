На 42-й хвилині Гаверц вискочив на побачення з Едерсоном, з першого разу не пробив, але м'яч відскочив на порожні ворота – Кай був точний.

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Відео голу Гаверца