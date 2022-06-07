Гордість за команду, – Маліновський підтримав збірну України після поразки від Уельсу
Джерело:інстаграм Руслана Маліновського
Збірна України мінімально поступилася Уельсу у відбірковому матчі плей-офф до чемпіонату світу-2022. На жаль, автогол Андрія Ярмоленка вивів валлійців вперед.
Маліновський: З такою грою, самовіддачею, у нас є майбутнє
Попри поразку збірна України потішила своїх шанувальників хорошою грою, українці неодноразово змушували понервувати трибуни у Кардіффі.
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Півзахисник італійської Аталанти та збірної України з футболу Руслан Маліновський прокоментував поразку національної команди.
Гордість за команду, трішки не пощастило. Але з такою грою, самовіддачею, у нас є майбутнє. Дякую всім вболівальникам, хто підтримує нас. Всі перемоги попереду і не тільки на футбольному полі. Слава Україні,
– написав футболіст у своєму інстаграмі.
У матчі проти Уельсу Маліновський був заявлений у стартовому складі, він провів на полі 70 хвилин, його замінив Микола Шапаренко. Гравець став автором фолу, за який Україні було призначено штрафний у першому таймі. Його виконав лідер валлійців Гарет Бейл, саме після нього Андрій Ярмоленко оформив автогол.
Збірна України була близькою до потрапляння на ЧС-2022
- Національна команда опинилася за крок до виходу на чемпіонат світу-2022. У півфінальному відбірковому поєдинку українці тріумфували, здолавши Шотландію. Гра закінчилася з рахунком 1:3.
- Та у фіналі "синьо-жовтим" не вдалося повторити успіх. Прикрий автогол Андрія Ярмоленка подарував Уельсу путівку на Мундіаль.