Малиновский: С такой игрой, самоотдачей, у нас есть будущее

Несмотря на поражение, сборная Украины порадовала своих поклонников хорошей игрой, украинцы неоднократно заставляли понервничать трибуны в Кардиффе.

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Полузащитник итальянской Атланты и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский прокомментировал поражение национальной команды.

Гордость за команду, немного не повезло. Но с такой игрой, самоотдачей у нас есть будущее. Спасибо всем болельщикам, кто поддерживает нас. Все победы впереди и не только на футбольном поле. Слава Украине,

– написал футболист в своем инстаграмме.

В матче против Уэльса Малиновский был заявлен в стартовом составе, провел на поле 70 минут, его заменил Николай Шапаренко. Игрок стал автором фола, за который Украине был назначен штрафной в первом тайме. Его исполнил лидер валлийцев Гарет Бейл, после него Андрей Ярмоленко оформил автогол.

Сборная Украины была близка к попаданию на ЧМ-2022