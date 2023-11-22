Психанув після перемоги над Бразилією: тренер чемпіонів світу вирішив піти у відставку

Аргентинський тренер Ліонель Скалоні разом з "альбіселесте" здобув три трофеї. На думку наставника, команді потрібні нові ідеї.

Збірна Аргентини потужно проводить відбірковий турнір до чемпіонату світу-2026. В останньому матчі "альбіселесте" на виїзді обіграли принципового суперника – збірну Бразилії (1:0).

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Скалоні: Важко продовжувати і складно перемагати

Після переможного матчу головний тренер Аргентини Ліонель Скалоні приголомшив заявою на пресконференції. 45-річний фахівець вирішив залишити своє дітище. Скалоні вважає, що команді потрібна перезагрузка.

Аргентині потрібен тренер, який спроможний дати всю можливу енергію і який почувається добре. Мені потрібно зупинити м’яч і подумати,

– сказав Скалоні.

Наставник зазначив, що це не остаточне рішення. Скалоні ще порадиться з керівництвом федерації та футболістами.

Футболісти багато віддали тренерському штабу, тому це потрібно брати до уваги. Це не прощання чи щось подібне, але мені потрібно подумати, тому що планка дуже висока, важко продовжувати і складно перемагати. Мені потрібно трохи подумати про це. Після роздумів я поговорю з президентом федерації та гравцями,

– розповів тренер Аргентини.

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