Сборная Аргентины мощно проводит отборочный турнир чемпионата мира-2026. В последнем матче "альбиселесте" на выезде обыграли принципиального соперника – сборную Бразилии (1:0).

Читайте также "Команда показала свои крупные яйца": Родриго Де Пауль о победе Аргентины над Бразилией

Скалони: Трудно продолжать и сложно побеждать

После победного матча главный тренер Аргентины Лионель Скалони ошеломил заявлением на пресс-конференции. 45-летний специалист решил покинуть свое детище. Скалони считает, что команде нужна перезагрузка.

Аргентине нужен тренер, способный дать всю возможную энергию и чувствующий себя хорошо. Мне нужно остановить мяч и подумать,

– сказал Скалоне.

Наставник отметил, что это не окончательное решение. Скалоне еще посоветуется с руководством федерации и футболистами.

Футболисты многое отдали тренерскому штабу, поэтому это нужно принимать во внимание. Это не прощание или что-то в этом роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока, трудно продолжать и сложно побеждать. Мне нужно немного подумать об этом. После размышлений я поговорю с президентом федерации и игроками,

– рассказал тренер Аргентины.

Лучший тренер сборной Аргентины