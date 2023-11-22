Сборная Аргентины мощно проводит отборочный турнир чемпионата мира-2026. В последнем матче "альбиселесте" на выезде обыграли принципиального соперника – сборную Бразилии (1:0).
Читайте также "Команда показала свои крупные яйца": Родриго Де Пауль о победе Аргентины над Бразилией
Скалони: Трудно продолжать и сложно побеждать
После победного матча главный тренер Аргентины Лионель Скалони ошеломил заявлением на пресс-конференции. 45-летний специалист решил покинуть свое детище. Скалони считает, что команде нужна перезагрузка.
Аргентине нужен тренер, способный дать всю возможную энергию и чувствующий себя хорошо. Мне нужно остановить мяч и подумать,
– сказал Скалоне.
Наставник отметил, что это не окончательное решение. Скалоне еще посоветуется с руководством федерации и футболистами.
Футболисты многое отдали тренерскому штабу, поэтому это нужно принимать во внимание. Это не прощание или что-то в этом роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока, трудно продолжать и сложно побеждать. Мне нужно немного подумать об этом. После размышлений я поговорю с президентом федерации и игроками,
– рассказал тренер Аргентины.
Лучший тренер сборной Аргентины
- Напомним, что Лионель Скалони возглавил "альбиселесте" в 2018 году. У молодого наставника не было солидного тренерского опыта. В его послужном списке была только работа ассистентом тренера Севильи и сборной Аргентины.
- Вместе со сборной Скалони выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021), а также Финалиссиму (2022).
- Под его руководством сборная Аргентины провела 66 матчей, в которых одержала 48 побед.
- Действующий контракт Скалони со сборной Аргентины истекает в 2026 году.