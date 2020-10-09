Молодіжна збірна України перемогла Румунію завдяки Булеці, але не вийшла на Євро-2021: відео
Молодіжна збірна України не змогла вийти на чемпіонат Європи 2021 року. Команда Руслана Ротаня 9-го жовтня у Києві перемогла Румунію, однак цього виявилося замало, щоб потрапити на Євро-2021.
Україна U-21 – Румунія U-21 1:0
Гол: Булеца, 80 (п)
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Українській збірній, щоб продовжити претендувати на вихід на чемпіонат Європи, потрібно було перемагати Румунію принаймні з різницею у три голи. Про це повідомляє 24 канал.
Причина в тому, що за три тури до завершення відбіркового циклу українці програвали Румунії 9 очок. Якби румуни програли останні матчі, а українці виграли, то за рівної кількості очок до уваги бралася б статистика в очних матчах.
Підопічні Руслана Ротаня були розгромлені в Румунії з рахунком 3:0. Тому перемоги 1:0 виявилося замало.
Натомість випередити лідери групи Данію "синьо-жовті" не мали жодних шансів.
У підсумку України таки перемогла Румунію. На 80-й хвилині перемогу команді Ротаня приніс точний удар Сергія Булеци з пенальті.
Та, на жаль, цього замало, щоб претендувати на вихід на Євро-2021.
Україна – Румунія відеоогляд матчу