Непереможний український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до другого поєдинку в суперважкій вазі. 33-річний Усик набрав прекрасну форму за місяць до бою з Дереком Чісорою.

Наразі Усик продовжує тренуватися в Україні, про що звітує у своїх соцмережах. Про це повідомляє 24 канал.

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Олександр показав тренування з грушею на розтяжці. Усик завдавав широких потужних ударів, на що Чісорі слід звернути увагу. Очевидно, що британцю буде непереливки, якщо такі удари українця знайдуть його обличчя.

Груша, з якою працював Усик, розвиває не тільки силу, але й реакцію та точність. Боксеру доводиться влучити в грушу, яка рухається, а іноді навіть ухилитися від зустрічного удару.

Поєдинок Усика з Чісорою запланований на 31 жовтня. Бій повинен відбутися у Британії.