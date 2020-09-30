Гора м'язів та вбивча потужність: Усик показав, як готується до Чісори – відео
Непереможний український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до другого поєдинку в суперважкій вазі. 33-річний Усик набрав прекрасну форму за місяць до бою з Дереком Чісорою.
Наразі Усик продовжує тренуватися в Україні, про що звітує у своїх соцмережах. Про це повідомляє 24 канал.
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Олександр показав тренування з грушею на розтяжці. Усик завдавав широких потужних ударів, на що Чісорі слід звернути увагу. Очевидно, що британцю буде непереливки, якщо такі удари українця знайдуть його обличчя.
Груша, з якою працював Усик, розвиває не тільки силу, але й реакцію та точність. Боксеру доводиться влучити в грушу, яка рухається, а іноді навіть ухилитися від зустрічного удару.
Що відомо про Чісору?Чемпіон Великобританії (2010-2011), чемпіон Європи за версією EBU (2013-2014). Дерек провів декілька поєдинків з топ-боксерами. У 2012 році Чісора програв Віталію Кличку, у 2014 році – Тайсону Ф'юрі. Також британець програвав Девіду Хею. Водночас в активі Дерека перемога над Карлосом Такамом, з яким мав зустрітися Усик.
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