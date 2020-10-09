Мар'ян Швед вперше забив за новий клуб у Бельгії: відео голу
Футболіст збірної України Мар'ян Швед намагається реанімувати кар'єру у чемпіонаті Бельгії. Гравець перейшов у скромний "Мехелен", за який вперше відзначився 9-го жовтня.
Орендований у "Селтіка" Мар'ян Швед відзначився голом і результативним пасом в товариському матчі проти "Гента". Про це повідомляє 24 канал.
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Дебютний гол Шведа
У другій половині першого тайму 23-річний українець асистував Джоффрі Хайремансу. А на 50-й хвилині і сам забив гол.
Швед вдало приєднався до атаки своєї команди та з близької відстані переправив м'яч у сітку воріт.
Дивіться відео голу Шведа
Швед перейшов у "Мехелен": що відомо
23-річний українець влітку офіційно змінив клубну прописку. Через брак ігрової практики у "Селтіку" Мар'ян відправився в оренду в "Мехелен".
Термін орендної угоди складає рік.
У двох офіційних зустрічах за бельгійський клуб Швед поки не відзначався результативними діями.