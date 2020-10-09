Футболіст збірної України Мар'ян Швед намагається реанімувати кар'єру у чемпіонаті Бельгії. Гравець перейшов у скромний "Мехелен", за який вперше відзначився 9-го жовтня.

Орендований у "Селтіка" Мар'ян Швед відзначився голом і результативним пасом в товариському матчі проти "Гента". Про це повідомляє 24 канал.

Варте уваги: Ібрагімович не може побороти коронавірус

Дебютний гол Шведа

У другій половині першого тайму 23-річний українець асистував Джоффрі Хайремансу. А на 50-й хвилині і сам забив гол.

Швед вдало приєднався до атаки своєї команди та з близької відстані переправив м'яч у сітку воріт.

Дивіться відео голу Шведа

Швед перейшов у "Мехелен": що відомо

23-річний українець влітку офіційно змінив клубну прописку. Через брак ігрової практики у "Селтіку" Мар'ян відправився в оренду в "Мехелен".

Термін орендної угоди складає рік.

У двох офіційних зустрічах за бельгійський клуб Швед поки не відзначався результативними діями.