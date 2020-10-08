Український боксер легкої ваги Денис Берінчик 8-го жовтня втретє захистив титул WBO International. Денис достроково здолав румуна Віорела Сіміона, який відмовився продовжувати бій.

Бій між Денисом Берінчиком та Віорелом Сіміоном закінчився після сьомого раунду. Про це повідомляє 24 канал.

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Хід поєдинку

Перший раунд не увінчався великою агресією від обох боксерів, які вирішили піти у розвідку. Хоча Берінчику вдалося гарно пробити по обличчю румуна через руку.

Другий раунд також не увінчався зливою атак: можна виокремити тільки удар Дениса на паузі у голову Сіміона.

У третьому раунді українець продовжив працювати першим номером і збільшив оберти. Унаслідок цього гість з Румунії пропустив декілька неприємних ударів. Особливо соковитим вийшов правий боковий у щелепу.

Вже у наступній трихвилинці став зрозумілий подальший хід поєдинку: Денис бомбардував суперника, який часто не встигав за українцем.

У 6-у раунді Сіміон побував у спірному нокдауні: Денис затиснув румуна біля канатів та пробив у щелепу. Втім, перед цим українець пробив румуну в потилицю.

Хай там як, але розвинути успіх Берінчик не встиг, адже Віорела врятував гонг. Також претендента рятувало невдале тейпування на рукавиці, через що виникали тривалі перерви під час раундів.

В останні секунди сьомого раунду Сіміон вдруге побував на канвасі після важкого лівого бокового удару від Берінчика у скроню. Але українець знову не встиг добити суперника.

Після цього раунду румун відмовився продовжувати бій. 14-а поспіль перемога Берінчика на професійному ринзі.