Євро-2020: результати матчів плей-офф кваліфікації та відео голів
У четвер, 8-го жовтня, стартував плей-офф раунд кваліфікації чемпіонату Європи-2020. Першу путівку до фіналу плей-офф кваліфікації виборола збірна Грузії.
Згідно з правилами УЄФА, у плей-офф кваліфікації Євро-2020 беруть участь 16 національних збірних, пише 24 канал. Команди розділені на чотири шляхи – A,B,C,D.
До теми: Євро-2020: результати жеребкування групового етапу
У кожному шляху чотири команди борються за одну путівку на Євро-2020. Кожен раунд складається з одного матчу. 8-го жовтня визначаються фіналісти плей-офф раунду.
Шлях D
Грузія – Білорусь 1:0
Гол: Окріашвілі, 7 (п)
Грузія – Білорусь відеоогляд
Матчі, які розпочнуться о 21:45
Північна Македонія – Косово (шлях D)
Болгарія – Угорщина (Шлях A)
Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія (Шлях B)
Ісландія – Румунія (Шлях A)
Норвегія – Сербія (Шлях C)
Словаччина – Ірландія (Шлях B)
Шотландія – Ізраїль (Шлях C)
Суперником України на груповому етапі Євро-2020 стане переможець шляху D. Якщо ж збірна Румунії виграє шлях A, то саме вона стане суперницею України. Румунія – одна з країн господарок Євро-2020.
-
Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу2 жовтня , 15:30
-
Джошуа відправить Усика в нокаут: у Ф'юрі порівняли українця з Алі та дали невтішний прогноз3 жовтня , 13:21
-
Збірна України зазнала рекордної поразки, пропустивши сім голів від Франції: відеосьогодні , 07:36