У четвер, 8-го жовтня, стартував плей-офф раунд кваліфікації чемпіонату Європи-2020. Першу путівку до фіналу плей-офф кваліфікації виборола збірна Грузії.

Згідно з правилами УЄФА, у плей-офф кваліфікації Євро-2020 беруть участь 16 національних збірних, пише 24 канал. Команди розділені на чотири шляхи – A,B,C,D.

До теми: Євро-2020: результати жеребкування групового етапу

У кожному шляху чотири команди борються за одну путівку на Євро-2020. Кожен раунд складається з одного матчу. 8-го жовтня визначаються фіналісти плей-офф раунду.

Шлях D

Грузія – Білорусь 1:0

Гол: Окріашвілі, 7 (п)

Грузія – Білорусь відеоогляд

Матчі, які розпочнуться о 21:45

Північна Македонія – Косово (шлях D)

Болгарія – Угорщина (Шлях A)

Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія (Шлях B)

Ісландія – Румунія (Шлях A)

Норвегія – Сербія (Шлях C)

Словаччина – Ірландія (Шлях B)

Шотландія – Ізраїль (Шлях C)

Суперником України на груповому етапі Євро-2020 стане переможець шляху D. Якщо ж збірна Румунії виграє шлях A, то саме вона стане суперницею України. Румунія – одна з країн господарок Євро-2020.

Чотири фінали плей-офф відбудуться 12 листопада 2020 року.