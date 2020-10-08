Бігун з Уганди Джошуа Чептегей та бігунка з Ефіопії Летесенбет Гідей встановили нові світові рекорди в бігу на 10 тисяч метрів та 5 тисяч метрів відповідно. Зробили легкоатлети це на старті NN World Record Day у Валенсії.

Спершу ефіопка пробігла дистанцію 5 кілометрів за 14:06.62, що майже на 5 секунд швидше за її землячку Трінеш Дібаба, яка показала на цій дистанції найкращий результат у 2008 році – 14:11.15. Вона стала першою жінкою на планеті, яка вибігла з часу 14:10 на дистанції 5 тисяч метрів, пише 24 канал.

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Два світові рекорди

У порівнянні її особистий рекорд до цього старту був – 14:23.14. Такий час навіть не входив у двадцятку найкращих в історії. тому цей результат у Валенсії став найкращих для Гідей у професійній кар'єрі.

Breaking: WORLD RECORD!



Congratulations #Ethiopia!!!

Letesenbet Gidey smashed the world record for 5000 meters! She finished in an incredible time of 14.06.62 minutes! #NNValenciaWRDay pic.twitter.com/DPeLL7Pi3g — Ethiopian Mission EU (@EthiopiaEU) October 7, 2020

Цікаво те, що на цій дистанції найкращий час ще з далекого 2006 року показували лише ефіопки. Вони 10 разів вибігали з часу 14:20 з 11 разів в історії легкої атлетики. Лише одного разу кенійка залишила за спиною ефіопських конкуренток.

Хто така Летесенбет Гідей? Ефіопська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на середні та довгі дистанції та кросовому бігу, дворазова чемпіонка світу з кросового бігу серед юніорів (2015, 2017), призерка чемпіонату світу з бігу на 10000 метрів (2019). У листопаді 2019 року на змаганнях Неймегені (Нідерланди) встановила світове досягнення з шосейного бігу на 15 кілометрів (44.20).

Catch the last laps of Letesenbet Gidey #breaking the women's world record for the 5000m in Valencia on 7.10.2020.

Congratulations!!!#Ethiopia pic.twitter.com/caALBNyu6i — Ethiopian Mission EU (@EthiopiaEU) October 7, 2020

Щодо рекорду Чіптегея, то тут найкращий результат тримався протягом 15 років. До цього старту світовий рекорд на дистанції 10 тисяч метрів показав Кененіса Бекеле – 26:17.53, легкоатлетка теж представляє Ефіопію.

На старті у сонячній Валенсії Чептегей зняв з найкращого результату у світі 6,5 секунд – він пробіг 10 тисяч метрів за 26:11.00. Легкоатлет ще раніше заявляв, що хоче покращити свій найкращий результат на цій дистанції, який складав 26:48.36.

Чептегей тепер у своєму доробку має два світових рекорди – на 5 та 10 тисяч метрів. Загалом за останній рік, це для легкоатлета з Уганди третій світовий рекорд.

Що відомо про Джошуа Чіптегея

Спеціалізується в бігу на середні та довгі дистанції, учасник Олімпійських ігор (2016).

У листопаді 2018 року встановив світове досягнення у шосейному бігу на 15 кілометрів (41.05). Навесні 2019 року став чемпіоном світу з кросу.

Після срібної медалі світової першості-2017 на дистанції 10 тисяч метрів, виборов "золото" в цій дисципліні на наступному чемпіонаті світу в Досі.

У перший день 2019 року на пробігу у Валенсії встановив новий світовий рекорд у шосейному бігу на 10 кілометрів (26.38).

У лютому 2020 року у Монако встановив новий світовий рекорд у шосейному бігу на 5 кілометрів (12.51).

У середині серпня 2020 на етапі "Діамантової ліги" у Монако встановив новий світовий рекорд у бігу на 5000 метрів (12.35,36).

Just In! ️



️ #Uganda's Joshua Cheptegei has broken the 10,000m world record - which had remained intact for 15 years!



CONGRATULATIONS JOSHUA!



A historic day for #Uganda! A historic day for world athletics!#ForGodAndMyCountry pic.twitter.com/rt2ANZbGYD — Eddy Kenzo (@eddykenzoficial) October 7, 2020