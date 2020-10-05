Позитивні тести на коронавірус були виявлені у двох гравців "Шахтаря" – голкіпера П'ятова та півзахисника Степаненка. Така неприємна інформація заставила головного наставника збірної України Андрія Шевченка трохи поламати собі голову, кого ж викликати замість двох ключових футболістів. У розташування збірної замість них приїдуть голкіпер Паньків та півзахисник Шепелєв.

Через це інші гравці донеччан також не допоможуть головній команді країни у найближчому матчі проти збірної Франції. Команда Шевченка зіграє товариський матч вже 7 жовтня. Невідомо, чи зможуть гравці "гірників" зіграти у важливих матчах у Лізі Націй проти Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня), повідомляє УАФ.

До речі: Шевченко викликав до збірної України захисника "Десни" Коноплю

Зміни у складі збірної України

Андрію Шевченку довелось добре подумати, кого ж викликати у збірну замість П'ятова та Степаненка, які є основними гравцями збірної України.

44-річний наставник довикликав в національну команду досвідченого голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа і хавбека "Динамо" Володимира Шепелєва, які ще раніше отримували виклик у головну команду країни.

У понеділок, 5 жовтня, збірна України бере курс у Париж. Їх літак вилітає зі столиці України о 11 годині ранку.

Гравці "Шахтаря" точно полетять. Вони двічі пройдуть повторні тести на коронавірус. До команди у столиці Франції приєднаються українські легіонери.

Додамо, що після матчу "Десна" – "Шахтар" пресслужба "гірників" повідомила, що тести Степаненка та П'ятова показали позитивний результат.

Хто з гравців "Шахтаря" був викликаний у збірну України

Андрій П'ятов

Микола Матвієнко

Сергій Кривцов

Сергій Болбат

Тарас Степаненко

Марлос

Віктор Коваленко

Жуніор Мораес

Андрій Шевченко також довикликав у збірну України захисника Юхима Коноплю, для якого цей виклик є дебютним до лав головної команди країни. Команді Шевченка не допоможуть Євген Коноплянка та Олександр Зінченком. Обидва футболісти пропускатимуть матчі збірної через травми.