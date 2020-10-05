Український футболіст Роман Яремчук відверто розповів, що прагне покинути бельгійський "Гент". Однак керівництво клубу відмовляється відпускати гравця збірної України.

Роман Яремчук сподівається змінити клуб в останній день трансферного вікна в Бельгії – 5 жовтня. Про це повідомляє Voetbal Belgie.

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Мої амбіції вище цього

Яремчук заявив, що прагне розвиватися та грати в сильнішому чемпіонаті та клубі.

Власник і керівництво клубу повинні розуміти, що мої амбіції вище цього. Я наполягаю на трансфері вже два місяці. У такій ситуації ти очікуєш, що рада прислухається до своїх гравців. Але я не отримую відповіді. Я у футбольному клубі, а не в тюрмі,

– сказав Яремчук для Het Laatste Nieuws.

24-річний Яремчук перейшов у "Гент" з "Динамо" Київ за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста у 9,5 мільйона євро.

Контракт з клубом розрахований до літа 2023 року. На рахунку нападника 41 гол у 117 матчах за "Гент".

Куди може перейти Яремчук

Найбільший інтерес до Яремчука проявляла італійська "Рома". Взимку римляни могли купити українця, але трансфер начебто зірвався через високу ціну на футболіста.

Журналіст Ігор Циганик нещодавно повідомляв, що Яремчук може змінити клубну прописку. Втім, він не розкривав деталі про потенційний клуб Романа.