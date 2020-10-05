Збірна України перед так званим вікном на матчі національних команд зазнала серйозних кадрових втрат. Андрій Шевченко не зможе розраховувати у першому поєдинку проти Франції аж на 12 футболістів. Про кадрові проблеми "синьо-жовтих" – читайте у матеріалі Спорт 24.

До товариської гри з Францією, який відбудеться 7-го жовтня, готуватиметься лише 21 гравець. 12 футболістів, які були у попередній заявці, не зможуть взяти участі в грі. Про це повідомляє сайт УАФ.

До речі: Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах

Кого не буде у матчі з Францією

Олександр Зінченко (травма)

Сергій Кривцов (травма)

Євген Коноплянка (травма)

Сергій Болбат (травма)

Віталій Буяльський (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрій П'ятов (коронавірус)

Тарас Степаненко (коронавірус)

Микола Матвієнко (самоізоляція)

Віктор Коваленко (самоізоляція)

Жуніор Мораес (самоізоляція)

Марлос (самоізоляція)

Через кадрові проблеми Андрій Шевченко довикликав 5 футболістів

Ілля Забарний

Юхим Конопля

Юрія Паньків

Олександр Зубков

Володимир Шепелєва

Чинна заявка збірної України на жовтневі матчі

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал"), Георгій Бущан ("Динамо"), Юрій Паньків ("Олександрія")

Захисники: Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний (усі - "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Євген Чеберко (ЛАСК), Ігор Пластун ("Гент"), Юхим Конопля ("Десна")

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі - "Динамо"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Сергій Макаренко ("Кортрейк"), Ігор Харатін та Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош")

Нападники: Роман Яремчук ("Гент")

Збірна України 5 жовтня вилетіла одразу до Парижа, де 7 жовтня на "Стад де Франс" у Сен-Дені зіграє товариський матч проти чинних чемпіонів світу збірної Франції.



8 жовтня збірна України повернеться до Києва. Тут команда продовжить підготовку до матчів Ліги націй. 10 жовтня на НСК "Олімпійський" українці прийматимуть збірну Німеччини. На 13 жовтня запланований матч проти збірної Іспанії на цьому ж стадіоні.