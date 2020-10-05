Збірна України втратила 12 футболістів: кого не буде та хто потрапив у заявку
Збірна України перед так званим вікном на матчі національних команд зазнала серйозних кадрових втрат. Андрій Шевченко не зможе розраховувати у першому поєдинку проти Франції аж на 12 футболістів. Про кадрові проблеми "синьо-жовтих" – читайте у матеріалі Спорт 24.
До товариської гри з Францією, який відбудеться 7-го жовтня, готуватиметься лише 21 гравець. 12 футболістів, які були у попередній заявці, не зможуть взяти участі в грі. Про це повідомляє сайт УАФ.
До речі: Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах
Кого не буде у матчі з Францією
- Олександр Зінченко (травма)
- Сергій Кривцов (травма)
- Євген Коноплянка (травма)
- Сергій Болбат (травма)
- Віталій Буяльський (травма)
- Владислав Супряга (травма)
- Андрій П'ятов (коронавірус)
- Тарас Степаненко (коронавірус)
- Микола Матвієнко (самоізоляція)
- Віктор Коваленко (самоізоляція)
- Жуніор Мораес (самоізоляція)
- Марлос (самоізоляція)
Через кадрові проблеми Андрій Шевченко довикликав 5 футболістів
- Ілля Забарний
- Юхим Конопля
- Юрія Паньків
- Олександр Зубков
- Володимир Шепелєва
Чинна заявка збірної України на жовтневі матчі
Воротарі: Андрій Лунін ("Реал"), Георгій Бущан ("Динамо"), Юрій Паньків ("Олександрія")
Захисники: Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний (усі - "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Євген Чеберко (ЛАСК), Ігор Пластун ("Гент"), Юхим Конопля ("Десна")
Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі - "Динамо"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Сергій Макаренко ("Кортрейк"), Ігор Харатін та Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош")
Нападники: Роман Яремчук ("Гент")