Легендарний український боксер Володимир Кличко у рамках підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі у 2015 році тренувався з Олександром Усиком. Усик був спаринг-партнером Кличка й Володимир відмовився битися з Олександром за присутності преси.

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джоні Нельсон розповів про спаринг між Усиком і Кличком у 2015 році. Про це повідомляє talkSPORT.

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Джоні Нельсон оцінив Усика перед поєдинком з Дереком Чісорою, який відбудеться у суботу, 31 жовтня.

"Я високо оцінюю Усика. Коли я побачив його спаринг з Володимиром Кличком під час підготовки останнього до бою з Ф'юрі, я запитав: "Хто цей хлопець?". Я поняття не мав, хто це, але зауважив, що в ньому є щось особливе", – сказав Нельсон.

Будемо спарингувати, коли піде преса

За словами Нельсона, Усик був настільки складним для Кличка, що Володимир вирішив спарингувати з ним без преси.

Після одного раунду Володимир відсторонився від Усика і сказав: "Іди, будемо спарингувати, коли піде преса". Усик для нього був важким противником, який все контролював. Володимир зажадав запросити когось іншого,

– сказав Нельсон.

Зазначимо, що у 2015 році Кличко програв Тайсону Ф'юрі та втрати титули WBA, WBO, IBF у суперважкій вазі. Тоді Усик боксував ще у рамках першої важкої ваги.

Олександр дебютував у суперважкій вазі тільки у жовтні 2019 року, коли переміг Чазза Візерспуна.