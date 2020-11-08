Форвард "Зеніта" і капітан збірної Росії з футболу Артем Дзюба опинився в центрі нового скандалу. У мережі з'явилося відео з мастурбацією 32-річного нападника на камеру.

У мережі з'явився ролик, на якому футболіст займається самозадоволенням. Імовірно, відео було знято в грудні 2019 року, проте спливло в інтернеті тільки зараз, пише 24 канал.

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Сам Дзюба через кілька годин після появи відео закрив свій інстаграм, на який підписані 1,2 мільйони осіб, а також відключив коментарі.

Всі фото і відео в профілі як і раніше доступні, але при цьому футболіст відключив можливість коментувати свої пости абсолютно для всіх, в тому числі для тих, хто на нього підписаний.

Артем Дзюба мастурбує на камеру: відео

Дзюбу не викличуть у збірну Росії

Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов відмовився викликати капітана національної команди Артема Дзюбу на збори, пов'язаними з майбутніми матчами Ліги націй.

"Ситуація, що склалася з Артемом Дзюбою, не має ніякого відношення до збірної Росії зі спортивної точки зору. Тому ми не бачимо необхідності давати розгорнуті оціночні коментарі з цього приводу. Однак тренерський штаб національної команди прекрасно розуміє, що збірна повинна готуватися до листопадових матчів з Молдовою, Туреччиною і Сербією в умовах максимальної концентрації і не відволікатися на сторонні речі", – сказав Черчесов.

Що відомо про Дзюбу

Дзюба є нападником і капітаном петербурзького "Зеніту" і збірної Росії. Заслужений майстер спорту Росії. Триразовий володар Кубка Росії, триразовий володар Суперкубка Росії, дворазовий чемпіон Росії. Учасник чемпіонату Європи 2016 року і чемпіонату світу 2018 року.