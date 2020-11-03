Непереможний Олександр Усик уже в наступному поєдинку хоче кинути виклик чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Втім, експерти сумніваються, що Усик зможе дати серйозний бій британському супертяжу.

Ділліан Уайт, земляк Джошуа, вважає, що український боксер замалий для суперважкого дивізіону. Про це повідомляє Boxing News 24.

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Уайт не вірить в Усика

На думку Уайта, єдиний шанс Усика – швидкість, якою він перехитрить Джошуа.

Не думаю, що Усик досить сильний і великий для суперважкої ваги. Не думаю, що він стійкий до ударів, тому що удари Чісори серйозно його зачіпали. Єдине, що може зробити Усик в бою з нами – рухатися і перехитрити нас. Ми великі, серйозні хлопці, ми з ним впораємося. Я б задавив його,

– сказав Уайт.

Ділліан Уайт вважає, що Усик не зможе стати чемпіоном світу, адже Джошуа нокаутує його.

"Усик – чемпіон світу? Не в бою зі мною, Джошуа або Ф'юрі. Без шансів. Джошуа нокаутує його, тому що в Джошуа є міць, антропометрія, він хороший, активний супертяж. До того ж його розумна команда", – сказав Уайт.

Важливо. Усик – обов'язковий претендент на пояс WBO, яким володіє Джошуа.

Екстренер Усика оцінив шанси українця

Джеймс Алі Башир, колишній тренер Усика, негативно оцінив бій українця, в якому той переміг Дерека Чісору.

"Він не виглядав самим собою. Ті речі, над якими ми з ним працювали в тренувальних таборах, пішли. Він відійшов від тих речей. І він страждав в рингу. Так, він не зазнав поразки ще, але він вибрав шлях брати на себе більше ударів. Більше, ніж будь-коли раніше.

Я відзначив це в попередньому поєдинку, а цей бій був дуже близьким, дуже. Багато людей говорили, що він бігав від Чісори. Він не був спритним, розважливим, а просто бігав, замість того, щоб дійсно боксувати", – заявив екстренер Усика.

Фахівець вважає, що Усик не зможе дати бій лідерам хевівейту Ентоні Джошуа й Тайсону Ф'юрі.

Я можу сказати одну річ – він не стані боксувати проти Джошуа і Ф'юрі в цьому стилі,

– цитує Башира Xsport.