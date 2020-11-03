Український боксер легкої ваги Денис Берінчик – один з претендентів на титул чемпіона за версією WBO. У жовтні титулом почав володіти Теофімо Лопес після того, як переміг Василя Ломаченка. Берінчик прагне отримати шанс виграти чемпіонський пояс.

За інформацією Tribuna.com, Берінчик робить спроби вийти на титульний бій. Зокрема, повідомлялося, що команди Дениса й ганця Еммануеля Тагое продовжують переговори про зустріч.

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Берінчик і Тагое начебто хочуть визначити обов'язкового претендента на бій за пояс. Одна з ймовірних дат їх поєдинку – 19 грудня.

У Берінчика спростували інформацію

Олександр Красюк, промоутер Берінчика, не підтвердив інформацію про бій Дениса й Тагое. За його словами, поєдинку перешкоджає WBO.

Поки нічого не можу сказати. WBO поки не хоче санкціонувати поєдинку за звання обов'язкового претендента. Цим якраз і займаємося – ведемо переговори з Організацією. Лопеса піднімуть до статусу Суперчемпіона і у нього буде 18 місяців на обов'язковий захист. Тому WBO не хоче марнувати свого претендента півтора року,

– розповів Красюк.

Чому Берінчик – претендент на титул

Свій попередній бій срібний призер Олімпійських ігор-2012 Берінчик провів 8 жовтня та достроково переміг Віорела Сіміона.

Денис втретє захистив титул WBO International і здобув 14-у поспіль перемогу на професійному ринзі.

В оновленому рейтингу WBO Денис займає 3-е місце. Тагое – 4-й.