Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 3 листопада
У середу, 3-го листопада, відбулися перші матчі 3-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Результати матчів та відео голів – дивіться у матеріалі Спорт 24.
Шахтар – Боруссія М 0:6
Голи: Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17 (авт), Бенсебаїні, 44, Штіндль, 65
Шахтар – Боруссія М відеоогляд
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Локомотив – Атлетіко 1:1
Голи: Міранчук, 25 (п) – Хіменес, 18
Локомотив – Атлетіко відеоогляд
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