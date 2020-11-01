Чоловіча збірна України з гандболу зазнала чергових кадрових втрат перед матчами відбору на чемпіонат Європи-2022 проти Росії.

За інформацією Xsport, в матчах точно не прийме через хворобу лінійний Едуард Захаров, а також воротар Антон Терехов, у якого діагностували коронавірус.

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Таким чином, перед матчами з росіянами збірна України не дорахується трьох основних воротарів. Раніше стало відомо, що участь в іграх не приймуть Геннадій Комок та Антон Дерев'янкин.

Чемпіонат Європи з гандболу 2022 року

Україна у відборі на Чемпіонат Європи з гандболу 2022 року потрапила у групу 3, де окрім нашої збірної, також є команди Росії, Чехії та Фарерських островів.

Команди, які займуть перші два місця в групах і чотири найкращі з тих, хто посяде третє місце, вийдуть до фінальної частини європейської першості. Відбіркові матчі будуть проходити з листопада 2020 по травень 2021 року, всі команди зіграють між собою у форматі матчів вдома та на виїзді.

Фінальний турнір Євро-2022 пройде з 13-го по 30 січня 2022 в Словаччині та Угорщині. Туди вже пробилися господарі турніру, а також чинний чемпіон Європи Іспанія та срібні призери останньої європейської першості Хорватія.

Матч Україна – Росія 5 листопада почнеться о 17:00 за українським часом, гра Росія – Україна 7 листопада стартує о 14:00.